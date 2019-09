L’Amatori Gela nel girone E di Seconda categoria, c’è anche una squadra di soli migranti

Gela. La Lnd Sicilia ha diramato i quattro gironi del campionato di Seconda categoria. Tra rinunce, mancati ripescaggi ed esclusioni l’organico si è ridotto a 65 squadre. L’Amatori Gela è stato inserito nel girone E misto nisseno-agrigentino. Per la precisione 9 squadre rientrano in provincia di Caltanissetta e 5 in quella di Agrigento. Una curiosità. Tra le avversarie della squadra di Mirko Fausciana c’è l’Asd Brothers Casa Amica, formata solo da calciatori migranti, che lo scorso anno è stata ripescata in Seconda categoria. I calciatori provengono da ogni parte dell’Africa.

La Lnd ha formulato N. 3 Gironi da 13 squadre ciascuno (totale N. 39), N. 1 Girone da 14 squadre e N. 1 Girone da 12 squadre (Girone A), al fine di evitare trasferte ancora più disagiate considerate le già notevoli distanze chilometriche che interessano quest’ultimo Girone.