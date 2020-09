L’Amo Gela Dorica crea una scuola calcio al femminile, Buscemi e Cassarino nello staff

«Abbiamo un progetto ambizioso – sottolinea Fabrizio Buscemi –, ringrazio la società per aver pensato a me. Lavoreremo per creare un gruppo solido che possa crescere nel tempo». «Ho sempre fatto sport fin da piccola – racconta Noemi Cassarino – e spero di trasmettere la mia stessa passione alle bambine che avremo. Lo sport è sport, non c’è lo sport maschile o femminile. Conta la passione e la voglia di far parte di un progetto importante». Il team dirigenziale dell’Amo Gela Dorica è inoltre al lavoro per chiudere al più presto un’importante collaborazione che farà crescere ulteriormente il progetto sportivo della nuova stagione.

(Nella foto: da sinistra Fabrizio Buscemi, Maurizio Nassi, Noemi Cassarino, Felice Mezzasalma)