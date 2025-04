L’Amo Gela si ferma in finale, al “Presti” vince il Riesi e ottiene il salto di categoria

Gela. L’Amo Gela cede dinanzi al Riesi e manca l’approdo nel torneo di Prima Categoria. A decidere la finale, chiusasi sul punteggio di 3-1 in favore dei giallorossi, le reti di Amodeo e Schittino, autore di una doppietta. Per i bianconeri, oggi in divisa biancazzurra, in gol Peppe Domicoli, impeccabile sul primo rigore ma impreciso sul secondo. Ritmi blandi nella prima parte di gara. Al 21’ è Schittino a sbloccare la sfida. Dopo qualche minuto Emanuele Ferrigno viene atterrato in area e conquista un calcio di rigore, realizzato da Domicoli. Poco prima dell’intervallo il numero 11 locale si ritrova nuovamente a tu per tu con l’estremo difensore avversario dagli undici metri ma non centra lo specchio della porta, sbagliando un rigore che avrebbe portato i suoi negli spogliatoi in vantaggio.