L’Amo Gela spodesta la Valguarnerese e ottiene il primo posto in classifica

Seconda frazione di gara spezzettata a causa di battibecchi in campo, provocati soprattutto dagli ospiti, nervosi per la rimonta e per un arbitraggio non ritenuto all’altezza. L’Amo Gela mantiene, dopo il 3-2, il pallino del gioco e trova la seconda vittoria stagionale. Con questa vittoria, i locali si prendono, momentaneamente, la vetta della classifica del girone G del torneo di Seconda Categoria.