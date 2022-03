“L’amore quello vero”,una riedizione del musical su Francesco e Chiara

Una riedizione del musical che narra ancora una volta ,in modo completamente nuovo l’amore quello vero che Chiara e Francesco scoprirono nel 1200. Un amore grande e immenso,essenziale,senza il quale non si può vivere come l’aria che si respira.

Partendo dalla faida che aveva luogo in quel periodo ad Assisi che vedeva mercanti e nobili schierati gli uni con gli altri,passando per le crociate,e le conversioni del giovane Francesco , figlio di uno dei mercanti più ricchi della città e quella di Chiara,nobile promessa sposa fino alla richiesta al papa Innocenzo che acconsenti alla nascita dell’ordine francescano e la nascita del presepe ,visto in sogno dal frate .