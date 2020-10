Clamoroso errore Asp, “Non è Peccati di gola a Gela ma a Resuttano”: titolare denuncerà

Gela. L’emergenza Covid e i numeri che sono sempre maggiori hanno fatto andare in tilt anche la comunicazione dell’Asp. Questa mattina, il management ha segnalato la positività al Covid di un dipendente del bar “Peccati di gola”, facendo credere che si trattasse dell’attività presente in città. Dopo le verifiche e la segnalazione del titolare, la stessa Asp ha rettificato. Non si tratta del bar in città ma di un locale di Resuttano.