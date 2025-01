L’anno inizia con il “botto”, il Gela prende Ivàn Agudiak per un super attacco

“Siamo entusiasti di aver chiuso questo colpo di mercato, che rappresenta una vera e propria ‘super bomba’ per il nostro club. Iván è un calciatore che abbiamo seguito per molto tempo e siamo felici che abbia scelto Gela come la sua nuova casa. Siamo sicuri che saprà far parlare di sé e contribuire in modo fondamentale alla nostra stagione.”

Domenica sarà tra i convocati e da oggi a disposizione di Cacciola, che potrà contare su due calciatori di spessore come Savasta e Agudiak.