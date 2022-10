L’Antidoto riparte, piena sinergia con l’ABC di Catania: la prima con “L’altalena”

Gela. Riparte la stagione teatrale del teatro Antidoto di Macchitella. Dopo due anni di stop a causa della pandemia, Guglielmo Greco ed Emanuele Giammusso cambiano rotta e danno al teatro una nuova direzione grazie alla fusione creativa con il teatro ABC di Catania.

“Per noi teatranti non stare sul palcoscenico a causa dei due anni di pandemia è stata davvero dura, adesso siamo carichi e pronti a ripartire in modo nuovo e con tante sorprese – dichiara Guglielmo Greco – cambiare passo per noi vuol dire migliorarci qualitativamente ma anche professionalmente”.

Alla conferenza stampa tenutasi ieri sera all’interno del teatro di Macchitella presente anche Eduardo Saitta, attore catanese e portavoce del Teatro ABC di Catania che ha affermato “il progetto del teatro ABC è quello di creare una rete per migliorare le stagioni teatrali siciliane. Carlo Auteri, imprenditore del settore, ha deciso di avviare il progetto di una sola grande stagione itinerante in tutti i teatri e noi lo abbiamo sposato con grande entusiasmo”.

L’11 novembre a dare il via alla stagione teatrale saranno proprio gli attori della compagnia Antidoto, padroni di casa, con lo spettacolo dal titolo “L’altalena”. Presenti in cartellone anche nomi del palcoscenico nazionale come Mariella Bargilli e Pino Insegno.