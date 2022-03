Lanza e Cosentino alla “Impianti”, disposte assunzioni: Ato rinnova sindaci e revisore

Gela. I colloqui tra l’amministrazione comunale e i vertici di “Impianti Srr”, società in house che ha ottenuto l’affidamento del servizio rifiuti, sono iniziati la scorsa settimana. Le parti dovranno arrivare ad un’intesa complessiva, per adeguare il servizio alle esigenze del territorio locale. Nella fase transitoria, si continuerà a procedere in proroga, con Tekra. Negli uffici della in house, il lavoro è in corso, anche per cercare di far partire prima possibile le attività in città (ci vorranno comunque più mesi). L’ingegnere Giovanna Picone, amministratore di “Impianti”, sta anche ampliando la pianta organica, per far fronte non solo al servizio rifiuti in tutti i Comuni dell’ambito ma anche alla gestione della piattaforma integrata di Timpazzo. Risale alle scorse ore l’ufficializzazione di due nuove assunzioni, a tempo indeterminato. Si tratta di ruoli apicali (ottavo livello). A seguito del bando pubblicato lo scorso anno per individuare un responsabile tecnico, la commissione di valutazione ha fatto ricadere la scelta, valutando il curriculum e l’esito del colloquio orale, sull’ingegnere Matteo Lanza, attuale assessore nella giunta comunale di Riesi. Ha riportato i risultati finali migliori rispetto al resto dei partecipanti. Ricoprirà, appunto, il ruolo di responsabile tecnico della “Impianti Srr”. Ma l’in house ha necessità di coprire una pianta organica, destinata a diventare ancora più ampio. Così, sempre dalla stessa graduatoria stilata con la valutazione dei candidati, si è proceduto con lo scorrimento.