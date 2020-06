L’appello, “ancora in quarantena e non riusciamo ad ottenere l’esito dei tamponi”

Niscemi. Pubblichiamo l’appello di due cittadine, da giorni in attesa di conoscere l’esito dei tamponi effettuati

Siamo due cittadine di Niscemi e scriviamo questa lettera per raccontare e descrivere una situazione che ha coinvolto non solo noi ma molti dei nostri concittadini. L’emergenza Covid19 si protrae da mesi. Tutti abbiamo fatto il possibile per evitare il peggio alla nostra isola e al nostro paese: non siamo usciti di casa, abbiamo rispettato i divieti, abbiamo resistito e convissuto con ansia e paura per i nostri cari, vicini e lontani. Noi siamo rimaste fuori regione accogliendo l’appello al buon senso e al senso civico e non perché fossimo obbligate da una legge. Con ansia e mille problemi che non riassumeremo, in quanto riteniamo che in molti li abbiano avuti o che li possano immaginare e abbiamo atteso pazientemente di poter tornare a casa non appena si è potuto. Anche se ai primi di maggio sembrava ancora impossibile, alla fine il rientro in residenza ci è stato “concesso”, che brutta parola. Ci è stato concesso di poter tornare a casa. Sottoponendoci, ovviamente, alla procedura di sicurezza già disposta e operativa dalla fine di marzo. Tra voli cancellati, isterismi istituzionali, imprevisti e valigie fatte in fretta e in furia, alla fine dunque ce l’abbiamo fatta anche noi. Il 9 maggio eravamo a casa. Nonostante le misure di sicurezza e i controlli alle stazioni, in aeroporto, sull’aero, nonostante i due mesi e passa di rigore, isolamento e di uscite solo per necessità una volta a settimana (come tutti d’altronde), la procedura di rientro prevede comunque la registrazione al sito preposto dalla Regione, la comunicazione alla Polizia locale e il rispetto di altre due settimane di isolamento, in contatto giornaliero col medico curante. Sarebbe forse stato meglio avere un tampone già entro la prima settimana, forse, ma va bene. Pur di essere a casa.

Fila tutto liscio. Il quattordicesimo giorno veniamo chiamate per fare il tampone. Al campo sportivo siamo in molti nelle nostre auto, messi in fila, ordinati e tranquilli. Ci sembra quasi un giorno di festa, anche perché siamo potute per la prima volta uscire, ognuna con la sua auto, siamo emozionate come il primo giorno di scuola. Entro due giorni, massimo tre, così ci confermano gli infermieri, saremo si spera di essere libere di riabbracciare il nostro compagno, di condividere il pranzo con i nostri genitori, di poter bere un caffè all’aperto con l’amica di una vita, di essere autonome nel fare la spesa o nei nostri bisogni, chissà magari di poter fare una passeggiata al mare o al bosco! Piccole gioie ma che per chi ha raggiunto, al momento in cui si scrive, 90 giorni di solitudine, non sono per nulla scontate.