L’arcobaleno di Greco è già sbiadito, nomine e veti incrociati: crisi nel “fortino blindato” del sindaco

Gela. L’”arcobaleno” politico che ha macinato voti alle amministrative dello scorso aprile, portando l’avvocato Lucio Greco in municipio (battendo pure i leghisti in salsa Salvini), praticamente non si intravvede più. Pesanti nubi, cariche di pioggia, l’hanno completamente coperto e la seduta di consiglio comunale di giovedì scorso è solo l’ultimo temporale, dopo le prime piogge di stagione. L’esperimento politico, che mette insieme “civici” e partiti come Pd e Forza Italia, sembrava già un azzardo in termini. Adesso, Greco si trova a dover rimettere tutti i pezzi al loro posto, a neanche cinque mesi dall’arrivo in municipio. Forse, l’avvocato “civico”, nonostante l’esperienza accumulata nel tempo, non si aspettava un fuoco di sbarramento così fitto, partito direttamente dalle linee amiche. Giovedì sera, ha clamorosamente rotto la “tregua” e, causa anche la pressione arrivata dai banchi non avversi, ha dato l’aut aut. “O si ha il coraggio di votare l’atto oppure andiamo tutti a casa”, ha tuonato. Il nubifragio era cosa fatta. Gli alleati hanno mollato gli ormeggi e come accade nelle coppie scoppiate, sono volati gli stracci politici. I suoi gli hanno messo sul tavolo l’avviso, o si cambia stile oppure tutto va rimesso in discussione. Verifiche di maggioranza, in questi primi mesi, ce ne sono state a iosa. Greco e i suoi “irriducibili” si sono sempre mostrati molto sicuri del fatto loro. Dopo la seduta sulla proroga del contratto di servizio della Ghelas, sembra cambiare tutto. Gli “arcobaleno” sono stati salvati dai rivali di opposizione. Gli stessi “irriducibili” non ci stanno a passare per quelli che si sono seduti in consiglio, solo per dire “sì”. Davide Sincero di “Una Buona Idea”, che non ha la tessera di “irriducibile” del sindaco, non si è lasciato rimbrottare da Greco. “Non ci sono yes men”, ha detto piuttosto stizzito dalla paternale. “Irriducibili” e non, pretendono rispetto. Le ultime scelte del sindaco hanno inevitabilmente sbiadito un arcobaleno politico, che per ora, ad eccezione dei voti raccolti alle urne, non ha spiccato per lucentezza. Forse, il colpo finale il primo cittadino l’ha dato con la nomina dell’imprenditore Francesco Trainito nel posto “d’oro” del sottogoverno politico locale, quello di manager della Ghelas.