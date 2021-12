“L’Arcobaleno non c’è più”, Giudice: “Ora ex alleati di Greco corrono per altre poltrone”

Giudice cita anche la visita della commissione regionale sanità al ‘Vittorio Emanuele’, spiegando che in realtà nulla è cambiato. “Non si è visto nulla eppure la sanità come il degrado del cimitero Farello non sono temi slegati dalla vita quotidiana – prosegue Giudice – la sanità pubblica non è solo corsa alla nomina di dirigenti o primari, sempre ovviamente in nome del bene comune. Non si gioca sui diritti dei cittadini. Non può essere sempre e solo passerella per una perenne campagna elettorale del politico di turno”. Secondo il consigliere, dopo oltre due anni, l’unica impronta che rimane dell’arcobaleno elettorale sono “i comunicati stampa di ex alleati che corrono per altre poltrone, sempre per il bene comune, lo stesso che hanno contributo a realizzare in città” conclude in maniera ironica.