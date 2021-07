“L’area fitness non nasce da una proposta di FdI”, Malluzzo: “Non si cerchino medaglie”

Gela. “Nessuna inaugurazione e l’area fitness non nasce su proposta di Fratelli d’Italia”. L’assessore Cristian Malluzzo non condivide affatto la posizione del consigliere Sandra Bennici, che ieri ha dato merito all’amministrazione comunale per aver realizzato l’area destinata all’allenamento degli sportivi, sul lungomare, sottolineando come l’iniziativa sia partita però proprio da Fratelli d’Italia, suo partito. “Pur impegnandomi, proprio non capisco come potevano essere invitati ad una inaugurazione che non c’è stata. La struttura è in fase di completamento – dice Malluzzo – e si sta predisponendo l’illuminazione per renderla fruibile anche nelle ore serali. Gli attrezzi installati sono pronti e gli sportivi ne stanno già facendo uso, ma l’inaugurazione effettiva la stiamo ancora organizzando e posso garantire che saranno invitate non solo tutte le forze politiche ma anche le associazioni dilettantistiche e agonistiche”. Malluzzo torna a precisare che l’area fitness nasce su un progetto presentato dal Leo Club.