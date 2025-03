L’Arsenal ne fa sette in casa Psv, in gol anche Calafiori

EINDHOVEN (OLANDA) (ITALPRESS) – L’Arsenal travolge il PSV vincendo la gara d’andata degli ottavi di Champions per 7-1. Match praticamente a senso unico, decisive le reti di Odegaard (doppietta), Timber, Nwaneri, Merino, Trossard e Calafiori. Sconfitta pesantissima per gli olandesi che ai playoff avevano superato la Juventus, la qualificazione ora è una missione praticamente impossibile. Nonostante le tante assenze (Saka e Martinelli non saranno a disposizione per circa un mese) e senza centravanti, i londinesi hanno iniziato col piede giusto una partita che si è messa subito in discesa: l’unico brivido è arrivato con la traversa colpita da Salibari, una ghiotta occasione non sfruttata dai padroni di casa e che ha svegliato l’Arsenal. Nel giro di tredici minuti sono arrivate tre reti: al 18′ però Timber – dopo un’azione manovrata – ha ribadito in rete il cross di Rice. Tre minuti più tardi, al 21′, Merino – adattato da Arteta nel ruolo di centravanti – è riuscito a confezionare la sponda per il 2-0 firmato da Nwaneri. Al 31′ un pasticcio difensivo del PSV, culminato con l’errore di Flamingo, ha permesso allo stesso Merino di firmare il terzo gol della serata. Soltanto il rigore realizzato da Lang, assegnato per una sbracciata di Partey su De Jong, ha permesso alla squadra di Bosz di tenere momentaneamente aperto il discorso qualificazione. Diverse le proteste da parte dei padroni di casa poco prima della terza rete incassata, Gil Manzano ha graziato Lewis-Skelly (già ammonito) dopo un fallo.L’effetto del penalty si è esaurito dopo appena due minuti quando Odegaard, dopo una respinta sbagliata di Benitez, ha ribadito in porta la quarta rete. Dopo appena un minuto Calafiori e Trossard hanno costruito il gol della manita, il belga con un tocco sotto ha scavalcato il portiere avversario dopo l’ottimo filtrante del difensore azzurro. Ancora Odegaard, al 28′, ha segnato il 6-1 con un tiro dalla distanza, Calafiori ha poi messo la ciliegina sulla torta con il diagonale che ha chiuso il match sul 7-1.- foto Ipa Agency -(ITALPRESS).