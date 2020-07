L’Asp cl2 ignora l’assessore Razza, psichiatria chiusa: paziente trasferito a Catanzaro

Gela. Trasferito a Catanzaro per mancanza di un reparto di assistenza e cura di pazienti psichiatrici. L’unità operativa Spdc continua a rimanere chiusa per agevolare la gestione della pandemia da covid-19, in barba alla richiesta dell’assessore regionale alla Sanità, Ruggero Razza, di ripristinare le attività negli ospedali dal 25 maggio scorso, nonostante l’assenza di nuovi casi positivi ormai da due mesi. Questa mattina, per consentire il trasferimento di un paziente in una struttura calabra, è stata dedicata l’unica ambulanza medicalizzata che opera nel territorio. Un solo autista, per circa 30 ore di viaggio, sarà costretto a sobbarcarsi un turno straordinario di lavoro, probabilmente oltre le ore di guida consecutive consentite, con a bordo un medico e un operatore sanitario. Ad aggravare la situazione, l’emergenza che da ieri pomeriggio costringe, in via Disueri, uno spiegamento di forze dell’ordine chiamate a gestire un altro paziente con problemi psichiatrici oltre a garantire la sicurezza dei passanti.