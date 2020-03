L’assalto ai supermercati, code e prodotti per l’igiene che scarseggiano: in città paura Covid

Inutili i tentativi di regolare il flusso di clienti in modo ordinato. Nel punto vendita di proprietà dei fratelli Faraci i cittadini sono forniti di numeri per l’eliminacode ma le attese sono comunque molto lunghe, a causa dell’enorme affluenza. Si prova a fare entrare uno alla volta con distanza di un metro, come accade in un altro supermercato della zona di via Madonna del Rosario. Il problema non sono riguarda solo gli eventuali assembramenti. Scarseggiano i prodotti di igiene, come conferma Vito Faraci. Intanto, i primi fascicoli delle persone denunciate per inosservanza del decreto Conte sono arrivati sui tavoli dei pm della procura. I cittadini trovati in giro senza motivo rischiano un processo penale ed un’ammenda. Ma questo basterà a convincere i più resilienti a rimanere a casa?