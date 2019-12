“L’assessore è Gnoffo non Caci”, Fi: “Consigliere invade campo…troppo presenzialismo”

Gela. Ormai, è un braccio di ferro che sta sconquassando la maggioranza del sindaco Lucio Greco. I forzisti non credono alla versione del consigliere Valeria Caci e rilanciano, dopo le parole dell’esponente del Popolo della famiglia, che ieri su questa testata ha parlato di “piccolezza politica”, rivolgendosi all’assessore azzurro Nadia Gnoffo. “Piccolezza politica la Gnoffo? Il consigliere Caci continua ad offendere – dicono i forzisti Luigi Di Dio e Carlo Romano – come sostenuto dai dirigenti scolastici e da altri esperti del settore, l’assessore si è messa a disposizione delle famiglie per trovare una soluzione per i bambini che sicuramente non possono trovarsi a fare attività didattiche in un luogo non autorizzato e non adeguato alle loro esigenze. Si sta sobbarcando un problema che abbraccia tutti i settori, a partire dai lavori pubblici e dal patrimonio. È intervenuta per risolvere questa situazione in favore delle famiglie e per garantire loro una sistemazione sicura e adeguata”. In maggioranza, però, sembra non esserci spazio per arrivare ad una “tregua” tra forzisti ed esponenti del Popolo della Famiglia, che invece sostengono la posizione del consigliere Caci e hano chiesto una verifica politica.