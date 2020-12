L’assessore Gnoffo coordinatrice provinciale di “Azzurro Donna”: “Coerenza paga”

Gela. In attesa di capire quale sarà il futuro di Forza Italia in città, i vertici regionali hanno “promosso” l’attuale assessore Nadia Gnoffo, che ha anche ricoperto il ruolo di coordinatore cittadino del partito. E’ stata scelta come coordinatrice provinciale di “Azzurro Donna”, il movimento femminile dei berlusconiani. La nomina l’hanno sostenuta il deputato regionale Michele Mancuso, riferimento di Gnoffo e degli altri forzisti in città, e il coordinatore regionale Gianfranco Miccichè. “Sono veramente onorata di ricoprire questo ruolo – dice Gnoffo – a dimostrazione che la coerenza ripaga sempre. Con dedizione e onestà intendo assolvere al compito che mi è stato assegnato, insieme a tutti coloro che mi affiancheranno, nell’importante processo di rilancio di Forza Italia, da tempo intrapreso a livello provinciale. Ringrazio la coordinatrice regionale Maria Antonietta Testone e il mio grande amico, il deputato Michele Mancuso, coordinatore provinciale di Forza Italia, con il quale, insieme a tanti amici che ci hanno sostenuto, siamo riusciti a far crescere il partito attraverso una politica sana e onesta che ha messo al primo posto il cittadino”. Mancuso ribadisce la decisione politica. “Il lavoro svolto a Gela da coordinatrice cittadina di Forza Italia – dice – è stato proficuo ed efficace. Sono certo che con la stessa solerzia saprà raggiungere gli stessi risultati anche a livello provinciale sotto questa nuova veste. Il mio personale ringraziamento va al coordinatore regionale di Forza Italia, Gianfranco Micciché, perché ha voluto puntare sulla crescita del movimento femminile all’interno del partito in Sicilia, e i risultati gli danno ragione. Ringrazio i consiglieri comunali a Gela, Carlo Romano e Luigi di Dio, per il quotidiano sostegno”.