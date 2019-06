L’assessore Gnoffo sblocca col manager la mammografia, ma i sindacati annunciano sit-in

Nonostante le criticità, però, la macchina organizzativa del personale ospedaliero, con in prima linea il direttore sanitario Luciano Fiorella, è riuscita a fronteggiare l’emergenza garantendo assistenza ai pazienti con il supporto del 118, elisoccorso, vigili del fuoco e di tutte le forze dell’ordine che operano in città. Ha rischiato di avere ripercussioni sulla velocità dei soccorritori l’impiego delle quattro ambulanze del territorio (tra ospedale e 118) per il trasporto di pazienti. Quasi ad evidenziare il problema, denunciato dalle organizzazioni sindacali, durante lo scoppio era disponibile solo un’ambulanza medicalizzata costretta a fare staffette in strada per soccorrere e trasferire al Pronto soccorso alcuni pazienti ustionati. Tanti altri sono giunti in ospedale con mezzi propri.

Intanto, lunedì le confederazioni sindacali di categoria comparto sanità di Cgil, Cisl, Uil e Fsi-Usae, incroceranno le braccia per dare vita allo stato di agitazione davanti il piazzale dell’ospedale di via Palazzi. Non ha dato la propria adesione il Nursind “per il sit-in di rivendicazione delle gravi difficoltà riscontrate nel presidio ospedaliero gelese”.

Si parla di carenza atavica di personale medico, sanitario, tecnico e ausiliario “sfociato nella chiusura di unità operative vitali, quali Malattie Infettive, Nefrologia – scrivono i segretari Grasso (Cigl), Ietro (Cisl), Centorbi (Uil) e Di Natale (Fsi-Usae) – e parzialmente, anche dell’Oncologia oltre alla mancata apertura di Riabilitazione e allo sbeffeggiamento con la plurima (inutile) inaugurazione della Breast Unit”.