“L’assessore Iudici? Rimarrà in giunta”, Casciana: “Nuove nomine? Niente problemi nell’alleanza”

Gela. Ci saranno solo nuovi ingressi e, probabilmente, nessuna uscita anticipata nella giunta del sindaco Lucio Greco. In attesa di capire quando verrà ufficializzato l’allargamento, sembra molto più solida la posizione di due assessori, che fino a qualche settimana fa venivano dati in bilico. Il Pd, nonostante l’incognita Ghelas e i legami familiari con l’ex manager Giuseppe Robilatte, pare aver confermato l’assessore Grazia Robilatte, che con l’allargamento potrebbe perdere qualche delega. La permanenza in giunta è cosa fatta anche per l’avvocato Florinda Iudici, salvo inattesi colpi di scena. A mettere il “sigillo” politico ci pensa il consigliere comunale Vincenzo Casciana, parte integrante del gruppo che ha voluto l’attuale assessore a fianco del sindaco. “Non è prevista nessuna staffetta e non ci sono cambi in vista – spiega – noi confermiamo l’assessore Iudici. Non avremmo alcun motivo per proporre altri nomi. Ci confrontiamo quotidianamente e sta facendo un ottimo lavoro. Non capisco perché si rincorrano queste voci, che sono infondate”. Casciana, eletto all’assise civica nelle liste dell’imprenditore Maurizio Melfa, ma che al ballottaggio ha deciso di sostenere la coalizione “arcobaleno” di Greco (insieme al gruppo di riferimento) è tra i “lealisti”. Nessuna frizione con il primo cittadino. “Anche il vertice di maggioranza della scorsa settimana – continua – è servito a darci maggiore spinta. Stiamo lavorando tutti nella stessa direzione. Greco ha la nostra piena fiducia. I nuovi assessori? Non ci sarà alcun problema. Anzi, eventualmente potranno servire ad alleggerire il carico di lavoro che grava su alcuni attuali esponenti dell’amministrazione comunale. Abbiamo avuto solo problemi di comunicazione, ma che verranno superati. Nei primi mesi, il sindaco ha dovuto fronteggiare una serie di importanti emergenze, anche questo ha influito”.