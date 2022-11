L’assessore regionale Albano in visita all’Ipab Aldisio, ha condiviso programma del commissario

Gela. Non solo l’iniziativa delle donne della Nuova Dc, che hanno organizzato un dibattito in occasione del 25 novembre all’ex chiesa di San Giovanni. L’assessore regionale alla famiglia Nuccia Albano, riferimento della Nuova Dc nel governo regionale, ha fatto visita all’Ipab Aldisio. La struttura condotta dal commissario regionale Carmelo Casano sta predisponendo diversi eventi e attività per il Natale, coinvolgendo gli anziani ospiti e le loro famiglie, ma soprattutto aprendo le porte alle scuole e alle associazioni che operano sul territorio. Casano vuole rilanciare l’intera struttura, sempre in stretto contatto con l’assessorato regionale. Albano, il sindaco Lucio Greco, l’ex presidente della Regione Salvatore Cuffaro, il presidente del consiglio comunale Salvatore Sammito, l’assessore Giuseppe Licata e il consigliere comunale Vincenzo Cascino, hanno fatto visita all’Ipab. Già in altre occasioni, il commissario ha aperto gli spazi della casa di riposo ad ospiti istituzionali, alle scuole e alle associazioni, per assicurare piena socialità. L’assessore Albano ha condiviso il programma delle iniziative natalizie predisposto da Casano, che l’ha accompagnata nelle varie aree dell’Ipab.