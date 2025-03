L’assessore regionale Di Mauro sceglie Scerra, l’ex candidato a sindaco consulente dell’esponente Mpa

Gela. In Regione c’era già stato in passato e ci ritorna, come consulente, indicato dall’assessore autonomista Roberto Di Mauro, titolare dell’energia e dei servizi di pubblica utilità. L’ex consigliere comunale e già candidato a sindaco Salvatore Scerra ha ottenuto un incarico di consulenza, proprio dal componente del governo Schifani. Si occuperà, inizialmente per sei mesi, di “problematiche di gestione del personale con particolare riferimento ai rapporti con le organizzazioni sindacali per quanto di competenza dell’assessore”. Sulla relativa convenzione, definita a fine febbraio, ci sono le firme di Di Mauro e dello stesso Scerra. Oltre all’incarico da consulente, il rapporto fiduciario con l’assessore potrebbe significare un ulteriore avvicinamento dell’ex candidato a sindaco, che è stato alla testa di “Alleanza per Gela”, all’Mpa, partito di riferimento del membro della giunta regionale. Da tempo, il nome di Scerra viene avvicinato al gruppo locale dell’ex governatore Raffaele Lombardo. Un’adesione vera e propria, fino a ora, non c’è mai stata. Sicuramente, sembra che Scerra possa comunque avere aperture in quel contesto, a partire da quelle politiche. Nelle ultime settimane, si era riaccesa la casella della giunta del sindaco Di Stefano.