L’associazione cuochi di Palermo trionfa al contest di Rimini

PALERMO (ITALPRESS) – Premio della critica gastronomica e medaglia d’oro al Culinary team Palermo. Oro anche al team di chef del Traditional food Palermo per la categoria “Street food” e per gli studenti dell’Ipsseoa Pietro Piazza che hanno partecipato al contest “Ragazzi speciali”. Sono questi i maggiori riconoscimenti di squadra ottenuti dai componenti dell’Associazione provinciale Cuochi e Pasticceri Palermo alla fine della nona edizione dei Campionati della Cucina Italiana, all’interno della manifestazione “Beer & Food Attraction” che si è svolta a Rimini dal 16 al 18 febbraio. Un evento organizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Cuochi che rappresenta la più importante e completa competizione culinaria nazionale, riconosciuta dal circuito Worldchefs. Gli chef del Culinary team Palermo hanno conquistato i giudici con un menù d’ispirazione siciliana che si apriva con una Amouse Bouche dal nome “A Cuonca”, Taco di Ricciola ripiena di ricciola in osmosi di mentuccia e arancia, caponata in bianco e soffice di ricciola. Seguiva il primo piatto “Di terra e di mare”, spaghetto con fumetto ristretto e bisque di gambero rosso con calamaro, gambero e coda di rospo, morbido di robiola di capra, bieta saltata, olio al basilico e “muddica atturrata”. Il secondo piatto “Elegante con gusto” era un filetto di vitello con croccante allo zafferano e speck, crocchetta di vitello ai sentori di fumo con senape, cordone di piselli al bacon, brioche farcita al ragù di funghi, indivia e carote al burro, carciofo all’aglietto e prezzemolo. Concludeva il menù il dessert “Strawberries Fields and chocolate” (campi di fragole e cioccolato): una mousse alla fragola con inserimento alla fragola, ganache montata al cioccolato e biscuit al pistacchio, salsa al cioccolato bianco con cannella e pepe nero affumicato, gelato al mango siciliano con salsa al mango e fragola su crumble alla frutta secca, brownie al cioccolato fondente e salsa alle pere. I cuochi della sezione Traditional hanno presentato un omaggio alla tradizione della rosticceria palermitana leggermente rivisitato: la “Rizzuola”. Un altro importante riconoscimento è stato ottenuto, inoltre, nell’ambito della kermesse “Ragazzi speciali” con lo chef Rosario Picone accompagnatore insieme alla professoressa Rosalia Pagano di due studenti dell’Ipsseoa Piazza, Pietro Spataro, Ciro Albanese che si sono aggiudicati l’oro. Si uniscono per la competizione di “Cucina calda junior” Hassibi Yassine e Gabriele d’Aquila che hanno conquistato da singoli la medaglia di bronzo con accompagnatori gli chef Ignazio Interrante e Salvatore Sanfilippo e la chef Giovanna Panaccione con un altro bronzo nella categoria “Cucina vegan”. Infine per la competizione “Aspirante chef migliore Allievo d’istituto alberghiero nazionale” ha ottenuto una medaglia di bronzo Stefano Cardillo accompagnato dai docenti Giacomo Perna e Rosario Picone. “Un traguardo importante – commenta il Presidente dell’Associazione Provinciale Cuochi e Pasticceri Palermo -. Si tratta del primo oro del Culinary team Palermo dall’inizio della mia presidenza. Un vanto maggiore perchè incorniciato in un anno, il 2025, in cui la Sicilia è “Regione della gastronomia europea”. Le ricette proposte dai nostri chef – ha aggiunto Puccio – rispecchiano la complessità e la varietà della cucina palermitana che pone le sue basi nella storica cucina tradizionale senza tra-scurare lo sguardo alla sostenibilità”. Gli fa eco lo chef Antonio Bonomo, Team manager del Culinary team: “Siamo entusiasti – ha dichiarato – di aver raggiunto un traguardo straordinario grazie al lavoro del Culinary team di Palermo. E’ per me un grande onore aver ricoperto il ruolo di team manager e vedere come la collaborazione e l’impegno di ciascuno abbiano portato a questo successo. Un ringraziamento speciale va a tutti i membri del team per la dedizione e la sinergia che si è creata tra di noi”. “I ragazzi speciali – ha dichiarato il Dirigente scolastico dell’Ipsseoa Pietro Piazza Vito Pecoraro – hanno avuto l’opportunità di partecipare ai Campionati di Cucina, un evento che ha riunito talenti gastronomici da ogni angolo del paese. Questo progetto nasce con l’obiettivo di promuovere l’inclusione e la valorizzazione delle abilità individuali, dimostrando che la passione per la cucina può unire e ispirare”. (ITALPRESS).

Foto: Fiasconaro