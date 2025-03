L’Atletica Gela alla prestigiosa maratona di Roma, tante storie di sport e di vita

Gela. Domenica romana per i dieci atleti impegnati nella città eterna in occasione della trentesima edizione della maratona di Roma. L’edizione di quest’anno è stata la più partecipata con oltre trentamila atleti alla partenza. Emozioni uniche per i runner dell’Atletica Gela, in particolare per chi era alla prima partecipazione sulla distanza regina dell’atletica, i 42 km e 195 metri. Si sono prefissati l’obiettivo di terminare la gara godendosi le vie della capitale- E’ il caso di Salvina Fasciana, che appena lo scorso anno dava alla luce il suo primo figlio e ieri è riuscita a chiudere la gara con un tempo di tutto rispetto. Vale la pena ricordare Antonella Resciniti che due anni fa ha rischiato di non poter correre più a causa di un infortunio serio. Anche lei è arrivata in fondo. Daniela Di Dio, nonostante una vita spesa per lo sport, non aveva mai affrontato e portato a compimento la maratona.