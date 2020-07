L’attaccante Fabio Brasile firma per il Gela, ora caccia ad un esterno

Gela. Grandi manovre in casa Gela. Dopo la firma del difensore Fabio Campanaro, un vero lusso per la categoria, nero su bianco anche per l’attaccante Fabio Brasile, classe 1999, gelese doc. Il giovane calciatore è cresciuto nel ricco vivaio del Real Gela di Salvatore Spadaro. Il Trapani lo volle nel proprio settore giovanile e successivamente è approdato al Palermo. Due anni fa il ritorno a casa, in serie D, con il Gela Calcio. La scorsa stagione ha disputato il torneo di Eccellenza con la maglia giallonera del Città di Scordia/Gela FC.