Laura Pausini, intero catalogo in audio spaziale

MILANO (ITALPRESS) – Per la prima volta la riscoperta della discografia dell’artista simbolo dell’Italia nel mondo passa attraverso il suono di nuovissima generazione: Warner Music annuncia entro il 2021 la pubblicazione dell’intero catalogo di Laura Pausini rimasterizzato in Audio Spaziale con Dolby Atmos e disponibile solo su Apple Music.Un monumentale viaggio in più tappe che parte giovedì 28 ottobre con la pubblicazione nella nuova frontiera dell’Audio Spaziale di Io Sì, Fatti sentire, Simili e Laura Xmas, iconici album dell’artista che ha fatto la storia della musica italiana e non solo, capace di sovvertire con la sua arte le regole del mercato discografico mondiale. Reduce da un anno di incredibili successi, la vincitrice del Golden Globe 2021 nella categoria Miglior Canzone Originale sarà il primo artista italiano a pubblicare l’intera discografia in Audio Spaziale.Laura Pausini sarà anche il primo artista italiano ad essere intervistato su Apple Music Radio. Giovedì 4 novembre alle ore 9:00 su Apple Music Hits andrà in onda l’intervista esclusiva di Laura nello show di STROMBO, dj di spicco di Apple Music Radio, per una celebrazione della sua carriera in occasione della release della sua discografia in Audio Spaziale. (ITALPRESS).