Laurea online con il massimo dei voti per due studentesse gelesi

Gela. Due studentesse gelesi hanno conseguito il massimo dei voti presso la Kore di Enna. E come è successo a tanti altri eccellenti studenti gelesi di cui vi abbiamo spesso raccontato in queste settimane, anche per Gessica Sciacca e Claudia D’Amaro, la laurea è arrivata online.

Gessica Sciacca, 23 anni, si è laureata in Scienze e tecniche psicologiche con una tesi sul disturbo da stress traumatico dei bambini maltrattati con il massimo dei voti:110/110. Il papà l’ha vista laurearsi in diretta sulla pagina Youtube da Malta dove lavora. “Non è stato come lo avevo immaginato – ha detto Gessica – però mi sono ricreduta perché oggi sono stata travolta da un mix di emozioni perché di fronte a me avevo pur sempre una commissione pronta ad ascoltare il lavoro preparato con amore in questi mesi, una famiglia che mi avrebbe sostenuta e amici e parenti che in questo giorno si sarebbero collegati dalle loro case per darmi anche a distanza tutto il supporto e l’affetto. Ho comunque ho raggiunto un traguardo importantissimo, un giorno che non dimenticherò mai nella vita”.