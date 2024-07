Lautaro gol, seconda Copa America di fila per Argentina

MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Seconda Copa America consecutiva e terzo trofeo di fila, considerando i Mondiali conquistati in Qatar. L’Argentina si conferma ‘cannibalè e all’Hard Rock Stadium di Miami, in una finale iniziata con un’ora di ritardo per via dei disordini scoppiati fuori dallo stadio, supera la Colombia per 1-0 ai supplementari, necessari per decretare vincitori e vinti dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari. Decisiva la rete al 112’ di Lautaro Martinez: l’attaccante dell’Inter, subentrato a partita in corso come Paredes e Lo Celso, i due che gli ‘confezionanò l’azione cruciale, chiude da leader dei bomber con cinque gol all’attivo. Unica nota stonata per la Albiceleste di Scaloni, l’uscita in lacrime al 66’ di Lionel Messi per un infortunio alla caviglia.- Foto Ipa Agency -(ITALPRESS).