L’auto ribaltata e la morte di Vittoria Caruso, nuova perizia: abbreviato per Vizzini

Gela. Il perito assumerà l’incarico, a marzo. Il gup Roberto Riggio ha autorizzato un nuovo approfondimento, nella drammatica vicenda della quindicenne Vittoria Caruso. Morì tre anni fa, a causa delle conseguenze di un incidente stradale, che si verificò lungo uno dei rettilinei dell’asse ex Asi. La vettura, sulla quale era a bordo anche la quindicenne, si ribaltò. Il gup, questa mattina, ha accolto la richiesta avanzata dalla difesa del ventenne, che risponde di omicidio. Gaetano Vizzini, infatti, sarà giudicato con il rito abbreviato. Allo stesso tempo, il giudice ha disposto la perizia, così come indicato dal legale del giovane, l’avvocato Sinuhe Curcuraci. Per la difesa, va chiarita la dinamica di quanto accaduto quella tragica sera del marzo di tre anni fa. Vizzini è accusato di omicidio. Secondo i pm della procura, avrebbe effettuato pericolose manovre, fino al ribaltamento della vettura. Sarebbe stato consapevole dei pericoli. Il legale che lo assiste, però, aveva già sottolineato delle discrepanze tra più relazioni tecniche. La procura si era opposta alla nuova perizia, al pari del legale di parte civile, l’avvocato Rita Parla (per conto della società “Giesse risarcimento danni”).