Lavoratore morto per mesotelioma, chiesto giudizio per ex vertici Enichem e Praoil

Gela. Sono quattro gli ex dirigenti di Enichem Anic e Praoil per i quali è stato chiesto il rinvio a giudizio, con l’accusa di omicidio colposo. Secondo i pm della procura, non avrebbero rispettato le norme di prevenzione né quelle sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Sono accusati di aver determinato, con le loro omissioni, la morte di un lavoratore di raffineria, deceduto nel 2015, per mesotelioma sarcomatoide. Si tratta di ex vertici di società che non operano più nel complesso industriale di contrada Piana del Signore, adesso sottoposto ad un processo di riconversione green.