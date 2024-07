Lavoratori Rmi, Regione autorizza stanziamento per la seconda tranche dei pagamenti

Gela. La loro condizione di lavoratori che svolgono attività per conto del Comune non è mai stata definita in modo stabile. Gli operai Rmi dei cantieri di servizi continuano a prestare opera a favore dell’ente. Gli uffici regionali dell’assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, hanno autorizzato lo sblocco della seconda tranche del finanziamento a copertura dei pagamenti. Per Gela, Enna e Regalbuto, la somma complessiva ammonta ad oltre 458mila euro.