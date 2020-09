Lavori aree verdi, Greco: “Anticorruzione? Opposizione dovrebbe ringraziarmi”

Gela. Si attendeva i “ringraziamenti” dell’opposizione e non una nota, indirizzata anche all’Anticorruzione. Il sindaco Lucio Greco spiega di aver agito nel pieno rispetto delle regole per l’assegnazione dei lavori di bonifica e pulizia delle aree verdi. I consiglieri di opposizione, invece, ritengono che ci siano state forzature, per favorire un affidamento diretto a ditte locali. “Ma come? Prima mi accusano di lasciare la città in abbandono e di non intervenire e adesso di intervenire e di aver fatto pulire la città? Credevo, in tutta onestà, che le accuse si lanciassero agli amministratori che non fanno nulla e trovo questo atteggiamento ricco di contraddizioni e paradossale. Attenzione, l’opposizione non sarebbe tale se non si opponesse, per l’appunto – dice il sindaco – è solo che trovo molto singolare e strano che abbiano da ridire perché ho fatto il mio dovere in un momento di gravissima emergenza sanitaria e ambientale. Mi si accusa di aver fatto il possibile per accorciare i tempi e ripulire la città in un periodo nel quale, poco prima dell’inizio dell’estate, era in condizioni drammatiche, con erbacce e sporcizia che alimentavano il pericolo incendi e il proliferare di animali e insetti e con i cittadini che giustamente e legittimamente protestavano e chiedevano pulizia. Si doveva agire subito, non si potevano aspettare i tempi normali di un iter per l’affidamento dei lavori di decoro urbano. Mi sono consultato con persone competenti ed esperte in materia più di me. Insieme abbiamo preso le opportune decisioni”. Greco avrebbe quindi una copertura amministrativa che gli fa dire di essere sicuro del suo operato.