Lavori consortile ripresi, una proroga per completare l’opera appaltata

Gela. L’attività nel cantiere, come indicato dal rup ad ottobre, è “concretamente ripresa” nell’area est. I lavori del progetto per il raddoppio della linea di trattamento biologico del depuratore consortile si erano fermati per un lungo lasso di tempo, tanto da aver condotto il senatore Pietro Lorefice ad attivare la procedura di accesso agli atti negli uffici della Regione. Sicuramente, il percorso di questo importante cantiere, finanziato con fondi pubblici, non è stato immune da stop e verifiche, compresa quella per l’aggiornamento dei prezzi. Il senatore fece anche riferimento all’inchiesta giudiziaria che toccò alcuni imprenditori della società che ha ottenuto l’appalto. Dalla documentazione del dipartimento regionale acqua e rifiuti, che in questi ultimi giorni ha emesso provvedimenti relativi ai lavori, emerge però che l’attività è ripresa. L’azienda incaricata, la Nurovi srl, ha fatto anche richiesta di disapplicazione totale “delle penali maturate” per i ritardi. Rispetto ad una serie di fattori contrattuali, i funzionari del dipartimento hanno chiesto pareri all’Avvocatura dello Stato.