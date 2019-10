“Lavori di pulizia in città a chi percepisce reddito cittadinanza”, Pizzardi: “Pd appoggia proposta”

Gela. Distanti politicamente, ma accomunati dalla necessità di dare risposte ad una città, che ancora attende interventi di pulizia massicci, in molti quartieri. Il leghista Emanuele Alabiso ha presentato un’interrogazione, nella quale chiede all’amministrazione comunale se ci sia la seria intenzione di impiegare negli interventi di pulizia chi percepisce il reddito di cittadinanza. Un’interrogazione che trova piena condivisione da parte del Pd. In realtà, nelle scorse settimane, il sindaco Lucio Greco e l’assessore Nadia Gnoffo avevano preannunciato l’avvio di interlocuzioni con i responsabili dell’Ufficio del lavoro, nell’ottica di valutare se sussistano i presupposti per destinare i percettori del reddito ai lavori commissionati dal Comune. Il Pd, come spiega il responsabile dell’organizzazione Sebastiano Pizzardi, chiederà alla giunta di avere un elenco completo degli utenti destinatari del reddito di cittadinanza.