Lavori di scavo per il by-pass fognario del supermercato, interrotto viale Mattei

Gela. Come avevamo già riferito la scorsa settimana, sono iniziati i lavori per la posa del by-pass fognario, legato al cantiere del supermercato a ridosso della Gela-Manfria. Per le attività di scavo, è stato interrotto al transito un ampio tratto di viale Mattei, uno dei passaggi più battuti dal traffico automobilistico ma anche dai mezzi, compresi quelli di soccorso. Un cantiere che per tanti è spuntato all’improvviso, anche se l’autorizzazione comunale è stata rilasciata già da diverse settimane dal settore comunale manutenzione urbana. Senza il by-pass, il cantiere andrebbe incontro ad uno stop a tempo indeterminato e nell’ultimo anno non sono mancate le verifiche e gli approfondimenti, condotti anche dai carabinieri, anzitutto sulle attività in corso nell’area privata che fu ceduta all’azienda licatese che ha deciso di investire sul nuovo punto vendita.