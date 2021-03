“Lavori in corso e Ztl pomeridiana penalizzano esercenti”, Trainito: “Cambiare orari”

Gela. “Tra chiusure per le misure anti-Covid e i lavori nelle strade limitrofe, gli esercenti del centro storico sono sempre più in difficoltà”. Il consigliere comunale Rosario Trainito chiede all’amministrazione, almeno per i prossimi mesi, di provvedere da subito a rivedere gli orari della Ztl. “Non più dalle 17:30 – spiega – ma dalle 19:30 fino alle 21. Mi pare che in questo modo si possano tutelare sia le esigenze degli esercenti, che con una Ztl che scatta alle 17:30 si trovano a fare i conti con l’ennesimo calo di clienti, sia di chi vuol passeggiare in centro storico, soprattutto ora che si avvicinano i mesi primaverili ed estivi. I lavori in corso stanno rendendo il centro storico difficile da raggiungere e con la Ztl pomeridiana la situazione si complica ancora di più”.