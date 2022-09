Lavori Ipab Aldisio, progetti finanziati: vertice in Comune con il commissario Casano

Gela. L’assessorato regionale ha finanziato i lavori per l’efficientamento energetico e per la riqualificazione funzionale dell’Ipab Aldisio. In totale, oltre due milioni di euro per la storica struttura di Caposoprano, ora guidata dal commissario Carmelo Casano. Proprio il commissario ha scritto a Palazzo di Città e la prossima settimana è in programma un incontro con i rup comunali dei progetti, con l’assessore ai lavori pubblici Romina Morselli e con il sindaco Lucio Greco.