Lavori nelle aree interne dell’ospedale “Vittorio Emanuele”, diverse modifche e spotamenti

Gela. Sono numerose le modifiche alla viabilità interna che saranno attuate all’interno dell’osepdale. La chiusura dei cancelli dell’ingresso di via Europa è dovuta all’avvio dei lavori di ristrutturazione finanziati con i fondi del Pnrr per la realizzazione della casa di comunità. L’accesso da via Palazzi sarà interdetto ai mezzi non autorizzati, salvo per i fornitori della farmacia, economato, cucina, la ditta dei rifiuti urbani e speciali, le pompe funebri e i fornitori di gas medicali che seguiranno un percorso individuato con apposita segnaletica.