Lavori nuovo porto dal 2020, vertice in prefettura: “Servono però date certe su dragaggio”

La Regione, addirittura, non ha a disposizione fondi certi neanche per mettere in sicurezza il sito, come chiesto dal comandante della capitaneria di porto, Roberto Carbonara. “Per l’installazione dell’illuminazione, dei guard rail e per bitumare le strade attigue – conferma Sammito – l’amministrazione comunale verificherà se intervenire con propri stanziamenti”. Pare che anche la rendicontazione dei fondi disponibili, originariamente quasi sei milioni di euro, sia stata fornita senza però atti ufficiali. Sarebbe stato speso già un milione di euro delle sommne messe a disposizione anche da Eni. Tutte le parti, in ogni caso, hanno apprezzato la volontà dimostrata dalla prefettura di Caltanissetta, che mirerebbe a chiudere una procedura senza fine. Un nuovo confronto si potrebbe tenere entro settembre.