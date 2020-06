Lavori per 5 milioni sulle strade cittadine, giunta: “Soldi da compensazioni minerarie”

Gela. Quasi cinque milioni di euro per una specie di piano Marshall della viabilità cittadina. Ammonta a tanto il progetto complessivo definito dall’ufficio tecnico comunale e che l’amministrazione, almeno potenzialmente, ha intenzione di coprire con i soldi delle compensazioni minerarie, quelle che Eni versa alla Regione. I dati fondamentali, in attesa che il progetto divenga esecutivo, sono stati messi sulla scrivania del sindaco e dei suoi assessori. Si prevedono lavori di miglioramento e adeguamento del manto stradale e delle arterie viarie cittadine, per un totale complessivo di 4.989.613,86 euro. E’ arrivata l’approvazione della giunta. Più nello specifico, si tratta di lavori nei quadranti fondamentali del perimetro urbano. Via Venezia, il lungomare Federico II di Svevia, via Crispi e via Verga, via Butera e ancora i quartieri Baracche e Carrubbazza. Le somme maggiori, in base a quanto indicato dal progettista, il dirigente Grazia Cosentino, e dal rup Mario Cernigliaro, si concentrerebbero sui lavori di via Venezia (per 1.189.177,83 euro). Il sindaco Lucio Greco e la sua giunta hanno autorizzato il quadro tecnico economico e nel provvedimento fanno espresso richiamo all’uso delle compensazioni minerarie per coprire costi, altrimenti poco sostenibili soprattutto nella fase post-lockdown. “Per il reperimento delle somme necessarie si provvederà ad inoltrare formale richiesta alla Regione siciliana – si legge nella delibera di giunta – da fare valere sulle somme dei contributi di concessione di coltivazione idrocarburi di cui alla legge regionale 3 luglio 2000 n.14”.