Lavori porto, commissione ministero verso sì definitivo: Casciana, “importate impegno profuso”

“Sono cauto nell’entusiasmo, perché so che questa è una fase delicata ma cauto non sono nella speranza che le battaglie fatte mirino nella direzione di ottenere il Via ai lavori. Non è più una chimera ma deve diventare certezza. Mi auguro quindi che quel giorno, si metta il sigillo all’inizio dei lavori – dice il presidente della commissione affari generali Vincenzo Casciana che ha spesso collaborato con il sindaco sulla vicenda del porto – e che questa città, che da anni attende, possa avere la certezza che l’attesa non sia stata vana. Quando le forze della politica sono convogliate nella direzione della concretezza e della progettualità, guardando al futuro della città, l’impegno profuso non è mai sprecato”. Se arrivasse il sì definitivo della commissione Via/Vas, si dovrebbe attendere solo il passaggio formale di un decreto del Ministero dei trasporti.