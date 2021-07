Lavori porto, ennesimo ostacolo: “Potrebbe non avere effetti piano sabbie”

“Non posso negare di essere preoccupato per questi continui rinvii, dovuti ad approfondimenti e aggiornamenti – ha dichiarato il primo cittadino – ma posso garantire

che, insieme al prefetto, monitoreremo costantemente la situazione. Per

il futuro, auspico una maggiore collaborazione tra Arpa e Ispra, al fine di accelerare tempi e iter. Questa ulteriore attività va ultimata nel minor tempo possibile, per capire bene quali siano i quantitativi di sabbia che possono essere utilizzati per il ripascimento e a quanto ammontano quelli che, invece, dovranno essere conferiti in discarica. Stiamo parlando di un’opera molto attesa dalla comunità locale e dalla marineria. Un porto insabbiato non è solo uno spettacolo indecoroso e paradossale per una città di mare come la nostra, ma rappresenta un problema enorme sul fronte dell’economia del territorio e della sicurezza degli operatori marittimi. La città merita una struttura portuale pienamente

fruibile, e auspico un’azione complessiva in cui tutti riescano a fare sistema per far si che i lavori possano essere avviati il prima possibile”.