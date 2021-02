Lavori porto rifugio, tutto fermo: comitato, “troppi ritardi Regione spieghi i motivi”

Gela. L’infinita procedura per i lavori del porto rifugio, più volte annunciata come conclusa, in realtà si è nuovamente bloccata alla Regione, dopo le ulteriori richieste di integrazioni giunte dal Ministero dell’ambiente. Uno stop, come in un copione quasi scontato, che ha nuovamente allarmato il comitato pro-porto. Il presidente Massimo Livoti e gli altri esponenti hanno scritto al presidente della Regione, al sindaco Lucio Greco, ai deputati regionali Giuseppe Arancio, Michele Mancuso, Nuccio Di Paola e Ketty Damante. Chiedono la convocazione di una riunione urgente, alla presenza di tutti i preposti, per capire quale sia l’ennesima ragione burocratica di una procedura di nuovo ferma. Tra le altre cose, attendono a loro volta di essere convocati per partecipare. Nella richiesta, si fa riferimento inoltre al Ministero dell’ambiente e al dipartimento regionale della protezione civile.