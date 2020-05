Lavori porto, ritardi continui: Lorefice, “tavolo tecnico per impedire nuovo scandalo”

Gela. I decreti e le autorizzazioni ci sono ma i lavori non si sa che fine abbiano fatto. Per tentare di scongiurare gli ennesimi ritardi in procedure che vanno avanti da anni, è in programma un tavolo tecnico al ministero, tutto incentrato sui lavori al porto rifugio. L’ha chiesto il senatore grillini Pietro Lorefice, sostenuto dal viceministro Giancarlo Cancelleri. “La città attende lungaggini burocratiche da oltre sette anni e di fatto abbiamo un porto insabbiato e pertanto inagibile – dice Lorefice – pescatori e operatori marattimi bloccati e una situazione ulteriormente aggravata dalle difficoltà che ha portato con sé la pandemia. Adesso, è tempo di accelerare le procedure e sbloccare questo impasse che frena tutto il territorio. Non dobbiamo correre il rischio che tutto venga bloccato e che si perda il lavoro di oltre due anni, una follia, anzi un vero scandalo”.