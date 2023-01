Lavori pubblici e Autorità urbana, proroga al dirigente Collura: continuerà a guidare settori

Il sindaco, con propria ordinanza, ha formalizzato la proroga in favore dell’architetto, che continuerà a coordinare i due settori, in attesa di capire se potranno sbloccarsi le procedure per assumere altri dirigenti, che sarebbero necessari in una fase mai così complessa per l’organizzazione interna a Palazzo di Città. La crisi degli atti finanziari che si è abbattuta sul municipio difficilmente potrà favorire condizioni per nuovi innesti, almeno in questo periodo.