Lavori pubblici in difficoltà, su “Solito” verifiche anche con la Regione: tensioni per Farello

Un botta e risposta piuttosto acceso tra i consiglieri progressisti Alessandra Ascia e Virginia Farruggia e l’assessore Morselli si è concretizzato sul tema dell’emergenza a Farello. Mancano loculi e per i progressisti sono necessarie manutenzioni consistenti. L’assessore però ha ribattuto sull’assenza di coperture finanziarie in mancanza di strumenti di bilancio, che non consentono lavori complessivi. Ascia, davanti alla risposta dell’assessore, ha suggerito le eventuali dimissioni di Morselli, data l’assenza di risorse per le attività di manutenzione. Anche sul trasporto verso il cimitero ci sono state richieste di adeguamento del servizio, formulate sempre dai consiglieri. L’altra progressista Paola Giudice è inrtervenuta sui piani di derattizzazione e disinfestazione. La grillina Farruggia ha richiesto un vero e proprio report sui progetti di “Agenda Urbana” e del Pnrr. L’assessore Francesca Caruso ha ribadito che le difficoltà ci sono ma allo stato non ci sono progetti a rischio, a partire da quelli del Pnrr, compresi i progetti di “Qualità dell’abitare”. L’assessore ha elencato, voce per voce, tutti i progetti, compresi quelli messi in salvaguardia “ma dalla Regione”. Per “Agenda Urbana” quella di fine anno dovrebbe essere la scadenza cruciale in un programma partito a ritmi intensi ma che ha riscontrato difficoltà per le fasi di gara. Altri dubbi consistenti girano intorno a “Sinapsi” per la realizzazione di un polo tecnologico a Brucazzi. “Quello che era di competenza del Comune – ha detto Caruso – è stato fatto, con il trasferimento dell’area. Dall’Università Kore di Enna, riferimento del progetto, ci è stato riferito che domani saranno al ministero per verificare la situazione del finanziamento”.