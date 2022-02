“Lavori pubblici strategico, non perdiamo tempo”, Sincero: “Noi a disposizione della città”

Gela. I civici, come del resto stanno facendo anche gli altri alleati del sindaco Lucio Greco, attendono proprio che l’avvocato definisca il dopo-Costa. L’ormai ex assessore ai lavori pubblici, in quota “Liberamente”, si è dimesso lo scorso fine settimana. Il sindaco non si è ancora espresso ufficialmente, ma pare intenzionato ad individuare il successore, in tempi stretti. E’ stato un addio che politicamente potrebbe farsi sentire. “Penso che queste dimissioni arrivino da una decisione personale, maturata dall’ingegnere Costa – dice il capogruppo di “Una Buona Idea” Davide Sincero – bisognerà capire quale scelta verrà fatta dal sindaco. Si apre una situazione nuova. I consiglieri di “Liberamente”? Hanno sempre agito in maniera molto seria e credo che continueranno a farlo, indipendentemente dalle conclusioni che trarranno”. Sincero non sembra collocare le dimissioni dell’ingegnere Costa in una casella esclusivamente politica. Greco non ha ancora riferito quelli che saranno i prossimi passi. “In ogni caso, non possiamo permetterci lunghe attese – aggiunge Sincero – il settore dei lavori pubblici è tra quelli strategici, anche per i finanziamenti. Le beghe non possono farci rischiare altri ritardi”. Il gruppo di “Una Buona Idea”, che in giunta fa riferimento al vicesindaco Terenziano Di Stefano, anche nelle lunghe settimane dell’azzeramento era entrato nella rosa dei possibili pretendenti ad un secondo posto nella squadra di governo della città. Con le dimissioni di Costa, il rebus potrebbe ripetersi. “Anche dopo l’azzeramento della giunta – aggiunge Sincero – non abbiamo mai partecipato al toto-nomi, che del resto non ci interessa. Noi abbiamo sempre chiesto quali fossero le esigenze e in quali settori, così da individuare un eventuale assessore che potesse dare competenza e un contributo importante. Se ci venisse chiesto, non ci tireremmo indietro. “Una Buona Idea” è un gruppo che c’è sempre stato. Siamo tra i fondatori del patto civico, che è stato alla base della candidatura del sindaco Greco”.