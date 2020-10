Lavori via Niscemi e viale Mediterraneo, Liardi: “Stiamo lavorando su piano viabilità”

Gela. Con l’avvio dei cantieri in viale Mediterraneo e in via Niscemi, sarà inevitabile fare i conti con problemi di viabilità. L’avvio dei lavori, così fanno sapere dal municipio, non poteva essere rinviato. L’assessore ai lavori pubblici Ivan Liardi ha avuto un confronto con l’amministrazione comunale e con il comandante della polizia municipale Giuseppe Montana. “Insieme al comandante Giuseppe Montana stiamo studiando percorsi alternativi – dice l’assessore – e non appena tutti i vigili urbani potranno tornare regolarmente in servizio sarà più semplice organizzarci. In ogni caso, ci siamo già attivati per individuare le soluzioni migliori per evitare disagi agli utenti della strada”.