Lavori via Tevere, bando in pubblicazione: Urega affiderà l’appalto

Gela. Verrà pubblicato il 2 dicembre sulla Gazzetta Ufficiale il bando di gara per i lavori di via Tevere. L’iter sta per concludersi, sono state ultimate tutte le procedure e con l’Urega è stato concordato di avviare la gara prima delle feste natalizie. A renderlo noto è il settore lavori pubblici, ad un anno dall’avviso pubblico per la manifestazione d’interesse finalizzata alla partecipazione alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori, il cui importo è di 729.442,86 euro. Il progetto di riqualificazione via Tevere prevede la realizzazione di due corsie di marcia, di due marciapiedi e di una zona centrale che funga da spartitraffico, adibita a parcheggio con spazi di sosta paralleli all’asse stradale. L’impianto d’illuminazione stradale sarà completamente ricostruito e per quanto concerne la raccolta delle acque meteoriche, sarà realizzato un sistema di caditoie trasversali all’asse stradale integrato con caditoie poste lungo l’asse longitudinale della strada. Tutte saranno allacciate al collettore fognario presente lungo la via Tevere. Per quanto riguarda le acque nere provenienti dagli scarichi delle utenze private, il progetto prevede il rifacimento degli allacci alla condotta esistente.