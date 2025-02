“Lavoro di squadra su tassa di soggiorno, ora regolamento quartieri”, Giudice: “Alleati siano uniti”

Gela. La maggioranza del sindaco Di Stefano, ieri, ha assicurato tutti i numeri necessari per l’approvazione del regolamento sulla tassa di soggiorno. “La nostra città, che potenzialmente non ha nulla da invidiare ad altre, dell’isola e del resto d’Italia, si mette in linea per favorire il rilancio dei servizi attraverso il turismo”, così è stato riferito nel corso dei lavori d’aula. “Con il regolamento approvato dal consiglio comunale diamo alla città uno strumento in più – dice il capogruppo di “Una Buona Idea” Giovanni Giudice – vogliamo puntare sul turismo per arrivare alla svolta che la nostra città merita. Non è affatto un provvedimento contro il turismo”. Proprio Giudice presiede la commissione affari generali che ha prodotto il regolamento. “E’ stato un lavoro di squadra in commissione, senza differenze tra maggioranza e opposizione – continua – abbiamo concluso inoltre l’attività sul regolamento per i comitati di quartiere che va ai pareri, prima dell’esame del consiglio comunale. Anche questo è un messaggio importante per tutta la città”.